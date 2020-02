आंध्र प्रदेश: ऑटो-लॉरी के बीच भीषण टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) से आ रही है। गुंटूर ( Guntur ) जिले में एक ऑटो-रिक्शा ( Auto Rickshaw ) और मिनी लॉरी ( Mini Lorry ) के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल, मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है।

जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपुडी गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिरंगीपुर मंडल के रेपुड़ी गांव में एक ऑटो-रिक्शा और मिनी लॉरी के बीच सुबह-सुबह जोरादार टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनते ही आस-पास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं, घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं, पुलिस शवों को बाहर निकालने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।

