ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की प्रेमिका गैब्रिएला लगातार दूसरे दिन एनसीबी में तलब

नई दिल्ली। अभिनेता अर्जुन रामपाल की प्रेमिका गैब्रिएला डेमेट्रियड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में पहुंची हैं। उन्हें ड्रग से संबंधित मामले में एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन तलब किया गया है। आपको बता दें कि सुशांत मर्डर केस में ड्रग का एंगल निकलकर भी सामने आया है। जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है।

Mumbai: Actor Arjun Rampal's girlfriend Gabriella Demetriades arrives at Narcotics Control Bureau (NCB) office. She has been summoned by NCB for the second consecutive day in a drug-related case. pic.twitter.com/XhsLuoVz3d