JK: अलगाववादी नेता Ashraf Sahrai गिरफ्तार, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़

जम्मू। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ ( Sopore encounter ) चल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली हैै और आतंकियों को घेर लिया है। वहीं, घाटी में अलगाववादी नेता ( separatist leader ) और सैयद अली शाह गिलानी ( Syed Ali Shah Geelani ) के करीबी सहयोगी अशरफ सेहराई को श्रीनगर से रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तहरीक-ए-हुर्रियत के अध्यक्ष सेहराई को बरजल्ला इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के मुताबिक, एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार सुबह यह मुठभेड़ ( Jammu and Kashmir encounter ) शुरू हुई। जिस जगह पर आतंकवादी छिपे हुए थे, वहां सुरक्षा बलों के पहुंचते ही उन्होंने भारी गोलीबारी शुरू कर दी।

मुठभेड़ सोपोर के रेबबन इलाके में शुरू हुई। कश्मीर पुलिस जोन ने ट्विटर पर लिखा, "सोपोर के रेबबन इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। आगे की जानकारी दी जाएगी।" एनकाउंटर के साथ ही अधिकारियों ने सोपोर में मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया है।

Encounter has started at Rebban area of Sopore. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Kashmir Zone Police (Visuals deferred by unspecified time) #JammuandKashmir pic.twitter.com/icfJWZtNhe