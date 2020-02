गोलपारा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस पलटने से 7 की मौत और कई घायल

दिसपुर। असम से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर आ रही है। गोलपारा में मंगलवार सुबह को एक बस के गड्ढे में गिरने (Goalpara Bus Accident) से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि तमाम अन्य घायल हो गए। घायलों को आननफानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को असम के गोलपारा जिले के रोंगजुली के पास धूपधाड़ा इलाके में मुसाफिरों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में घुस गई।

Goalpara: Seven dead and many feared injured after the bus they were travelling in fell into a gorge in Dhupdhara area, today. #Assam pic.twitter.com/zw6XZjrRfd