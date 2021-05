असम ग्रेनेड विस्फोट में 2 की मौत, अमित शाह ने CM बिस्वा से फोन की बात

नई दिल्ली। असम के तिनसुकिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां तिनसुकिया में एक बार फिर ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट तिनसुकिया के टिंगराई माकेर्ट में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को फोन किया। सीएम सरमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि "माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे तिनसुकिया जिले के टिंगराई मार्केट में ग्रेनेड विस्फोट के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने दो नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मैंने मामले पर गृह मंत्री को अवगत कराया और सूचित किया कि असम पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं"।

