असम में भीषण सड़क हादसा, बस और मिनीबस की जोरदार टक्कर में 10 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। असम में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, शिवसागर जिले पास बस और मिनीबस की आपस भीड़त हो गई , जिसकी वजह ये भीषण सड़क हादसा हुआ। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है।

Assam: 10 people have died and several others have been injured in a collision between a bus and a tempo traveller on NH-37 in Demow, Sibsagar district, today. Injured have been admitted to hospital.