भागलपुर नीलम देवी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, SP बोले- आरोपी शकील से महिला के थे घनिष्ठ संबंध

Bhagalpur Neelam Devi Murder Case: बिहार के भागलपुर में बीच सड़क महिला पर मुर्गा काटने वाले चाकू से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना में एसपी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कई खुलासे किए। नीलम देवी मर्डर केस में भागलपुर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला और आरोपी में पहले से घनिष्ठ संबंध थे।

Bhagalpur Neelam Devi Murder Case SP says close relationship between woman and accused