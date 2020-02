दिल्लीः भजनपुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा से एक दिलदहला देने वाली खबर (Bhajanpura Family dead) सामने आई है। यहां पर एक घर से पांच शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस (Delhi Police) ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पांचों शव एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और यह कई दिनों से घर में पड़े थे, जिनकी सूचना लोगों ने बदबू आने के बाद पुलिस को दी।

बच्चे का अंतिम संस्कार कराने गांव जा रहा था परिवार, लौटते वक्त खाई में गिर गई कार और पूरे परिवार की हो गई मौत

ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित भजनपुरा इलाके में बुधवार दोपहर कुछ लोगों ने एक घर से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला। जबकि घर के पीछे मौजूद एक अन्य दरवाजा अंदर से बंद था।

घर से काफी तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गई। घर के भीतर पांच शव (5 dead bodies) पड़े थे और सभी सड़ी-गली स्थिति में थे। इन शवों को करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है।

Joint CP Alok Kumar in Bhajanpura: We've found 5 bodies which include the bodies of the head of the family, his wife and three children. The family was staying here since last 6-7 months. It appears that the bodies have been here for a few days. A forensics team has arrived here https://t.co/SqG8ej1rYu pic.twitter.com/gDmO2LSulq