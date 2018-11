भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा और अन्य दो को बड़ी राहत, 14 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

मुंबई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी समाजसेवी गौतम नवलखा और अन्य दो को बड़ी राहत मिली है। दरअसल गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा और अन्य दो की गिरफ्तारी पर 14 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले तीनों को नवंबर तक के लिए राहत मिली हुई थी जो कि 21 नवंबर को समाप्त हो गई थी। बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और स्टेन स्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

Bhima Koregaon Case: During argument on application filed by gautam navlakha seeking quashing of his name from chargesheet, Public prosecutor told Bombay High Court that we have enough materials as evidence and reason for not quashing his name.