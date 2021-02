बेंगलूरु क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु केंद्रीय अपराध शाखा ( Crime Branch ) बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गैर कानूनी तरीके से अवैध ड्रग्स रखने का आरोप है। कं्राइम ब्रांच बेंगलूरु के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर दोनों नाइजीरियन नागरिक को आरटी नगर से गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 12 ग्राम एमडीएमए और 20 ग्राम कोकीन जब्त की है।

