ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, एमएस गर्विट इनोवेटिव के 7 और डायरेक्टर्स को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बाइक बोट योजना के नाम लोगों से 42 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शाखा की ओर से नोएडा स्थित कंपनी के 7 और डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शाखा की ओर से कंपनी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी इस मामले में पुलिस की ओर से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है।

Seven more directors/officials of Noida-based M/S Garvit Innovative Promoters Ltd have been arrested on charges of cheating people to the tune of Rs 42,000 crores by inducing them to invest in a scheme called 'bike boat': Economic Offence Wing, Delhi Police