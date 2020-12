Mumbai : ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली। मुंबई में बीती रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) ने ड्रग्स मामले ( Drugs Case ) में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एनसीबी की जारी मुहिम में मुंबई में लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की 6 किलोग्राम भांग जब्त करने में सफलता मिली। इस मामले में एनसीबी ने 2 महिलाओं सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी की इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ ड्रग्स मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है।

Three persons including two women arrested in possession of over 6 kgs of cannabis worth about Rs 2 crores, in #Mumbai last night; NCB raids at multiple locations underway: Narcotics Control Bureau (NCB) official