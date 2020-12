बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने शकरपुर से 5 आंतकियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच देश की राजधानी में पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पांच आतंकियों को शकरपुर इलाके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े पांच आतंकियों में से दो पंजाब और तीन कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। पांचों आतंकियों पर नारको टेररिज्म का आरोप है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इन आतंकियों के पास से हथियार और दस्तावेज बरामद भी किए हैं।

Five persons apprehended following an exchange of fire in Shakarpur area of Delhi. Two of them are from Punjab, three are from Kashmir. Weapons and other incriminating materials recovered: DCP Special Cell Pramod Kushwaha (file photo) pic.twitter.com/Ou9pIRDQro