आप' विधायक नरेश यादव पर हमला मामले में बड़ा खुलासा, 20 दिन पहले से रची गई थी साजिश

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Election Result 2020 ) में शानदार जीत अर्जित कर आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) ने एक बार फिर जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस जीत के जश्न को कुछ घंटों बाद ही नजर लग गई है। पार्टी के दिग्गज नेता नरेश यादव ( Naresh Yadav ) पर मंगलवार को जानलेवा हमला हो गया। इस हमले में एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई।

इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि नरेश यादव को ठिकाने लगाने के लिए 20 दिन पहले ही साजिश रची गई थी।

Delhi: Delhi: Shots fired at the convoy of Naresh Yadav, Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Mehrauli on Aruna Asaf Ali Marg, last night. One party volunteer lost his life while another has been injured in the incident. pic.twitter.com/UREQkDVEkB

आप नेता नेरश यादव की हत्या को लेकर साजिश तो चुनाव प्रचार के दौरान ही रची जा चुकी थी। लेकिन चुनावी सरगर्मियों के चलते यादव के आसपास भीड़ हमेशा मौजूद रहती थी, साथ ही चुनावी माहौल में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी भी ज्यादा थी, इसीलिए वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सका।

यह तमाम सनसनीखेज खुलासे दिल्ली पुलिस के ही एडिशनल कमिश्नर स्तर के एक अधिकारी ने नाम न खोलने की शर्त पर किये।

संबंधित आला पुलिस अफसर ने बुधवार को कहा, "अब तक सामने आये तथ्यों से यह गैंगवार का अंजाम नहीं लगता। पुरानी रंजिश और चौधराहट को लेकर सब कुछ हुआ लगता है। फिर भी जांच पूरी होने तक और सभी आरोपियों/षडयंत्रकारियों की गिरफ्तारी से पहले कुछ ठोस कह देना ठीक नहीं होगा।"

Naresh Yadav, AAP MLA: The incident is really unfortunate. I don't know the reason behind the attack but it happened all of a sudden. Around 4 rounds were fired. The vehicle I was in was attacked. I am sure if Police inquires properly they will be able to identify the assailant. https://t.co/M5mpJm7ljp pic.twitter.com/kzwbql6lmP