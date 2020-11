बिहार : छपरा में 3 लोगों की हत्या, हमलावरों ने शादी से पहले वारदात को दिया अंजाम

नई दिल्ली। बिहार के छपरा जिले के मोतीराज पुर गांव में तीन लोगों को हमलावरों ने पहले घर से बुलाया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एंक हमलावर भी शामिल है। मृतक हमलावर को ग्रामीणों ने घटना के बाद पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई उक्त हमलावर की भी मौत हो गई।

Bihar: Three people allegedly shot dead and one critically injured in Motiraj Pur village in Chhapra yesterday.



"There seems to be a conspiracy. Three people - including one of the attackers and two villagers - died. Further investigation is underway," says police.