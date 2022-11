बिहार: CM के शहर में सड़क किनारे बोरे में मिले किसी युवक के कटे हाथ-पैर, मचा हड़कंप

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सड़क किनारे एक बंद बोरे से मानव के दो हाथ और दो पैर बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी युवक की हत्या कर शव छिपाने की नियत से हाथ और पैर यहां फेंक दिए गए होंगे। पुलिस जांच में जुटी है।

Bihar Deadbody Parts Fonud roadsides in Nalanda inquary going on