Bihar : पटना में जेडीयू छात्र नेता पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। बिहार में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों में कानून का भय अब नहीं रहा। राजधानी पटना तक में हिंसक वारदातों में शामिल लोग लगातार कानून और व्यवस्स्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसका सबूत बीती रात भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने दिया है। इंडिगो के प्रबंधक रूपेश सिंह की हत्या के बाद अब बिहार की राजधनी पटना के बख्तियारपुर इलाके में बीती रात जनता दल यूनाइटेड छात्र संघ के नेता की गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया। घायल छात्र नेता को पटना के अस्पताल में इलाज जारी है। छात्र नेता की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

Bihar: A leader of JDU student wing shot at in Bakhtiarpur area of Patna; admitted to hospital. More details awaited.