बिहार: केंद्रीय विद्यालय के छात्र की मौत, परिजनों का टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप

नई दिल्ली। बिहार के सीतामढ़ी जिले के केंद्रीय विद्यालय की पांचवीं कक्षा के एक छात्र ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

छात्रावास के कमरे से बरामद शव

सीतामढ़ी के सदर पुलिस उपाधीक्षक कुमार धीरेंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि पांचवीं कक्षा के छात्र सतीश कुमार का शव गुरुवार को एक निजी छात्रावास के कमरे से बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि शिक्षकों ने कई बार उनके बच्चे की बुरी तरह से पिटाई की और उस पर चोरी के झूठे आरोप लगाए थे।

जहर खाने से उसकी मौत?

पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले के कारणों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लेबेारेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी सुशील कुमार का पुत्र सतीश कुमार परिहार थाना क्षेत्र के सुतिहारा स्थित केंद्रीय विद्यालय के कक्षा पांच का छात्र था। आरोप है कि बुधवार की रात जहर खाने से उसकी मौत हो गई।

Bihar: A std 5 student of Kendriya Vidyalaya Sutihara, Sitamarhi, was found dead at a pvt hostel where he stayed. Family alleges he was thrashed by teachers on multiple occasions&was also accused of theft. DSP says "It's a matter of investigation. FSL team will also investigate." pic.twitter.com/G3EAgepAru

छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई

पुलिस के मुतबिक, केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित एक निजी छात्रावास में अन्य छात्रों के साथ ही सतीश रहता था। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को छात्रावास के एक छात्र का पैसा गायब हो गया। इसके बाद छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। शिक्षक ने सतीश से पूछताछ की। शिक्षक ने पिता को बुलवाने और पैसे लेने की बात कही। इसके बाद सतीश ने छात्रावास में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Child's father: He had complained that he was thrashed on multiple occasions. We met Principal,he said it won't happen again. My child was accused of theft,thrashed by teacher&Principal. They recovered Rs 400 from him. He was penalised&asked to not come to school if he can't pay" https://t.co/dkZDT2u291 pic.twitter.com/aRbTGs8vIl