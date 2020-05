Bihar: BJP नेता बैद्यनाथ साहनी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की मौजूदगी में घटी घटना

नई दिल्ली। Coronavirus को लेकर कुछ समय से देश में आपराधिक ( Crime In india ) घटनाएं काफी कम हो गई थी। लेकिन, बिहार ( Crime in Bihar ) में अचानक ऐसी घटना घटी है, जिसने सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर ( Samastipur ) जिले में बीजेपी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ साहनी ( Baidyanath Sahni ) के घर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, पुलिस ( Bihar Police ) मामले की छानबीन कर रही है। वहीं, पूर्व मंत्री ( Ex Minister ) का पूरा परिवार दहशत में है।

पूर्व मंत्री के घर पर हमला

जानकारी के मुताबिक, गुणाय बसही इलाके में अपराधियों ने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बैद्यनाथ साहनी समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र से लौटे ही थे। तभी अपराधियं ने उनके घर पर फायरिंग ( Firing ) शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब पांच राउंड पायरिंग की, इसके बाद साहनी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। हैरानी की बात ये है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी अपराधियों ने कुछ दूर जाकर फिर फायरिंग की। गनीमत ये रही है कि इस घटना में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

पुलिस की मौजूदगी में भी हुई फायरिंग

वैद्यानाथ साहनी ने बताया कि जब वह अपने घर लौटेतो कुछ लोग उनके घर पर पहुंच गए। दो लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन समर्थकों ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा। दोनों वहां से वापस लौट गए और कुछ देर बाद फायरिंग शुरू हो गई। करीब पांच राउंड पायरिंग की गई। जिसके बाद इसकी सूचना समस्तीपुर SP विकास वर्मन को इसकी सूचना दी गई। वहीं, जब ताजपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपराधिक छवि वाले गणेश सहनी और लोगों ने उनपर फायरिंगी की है। फिलहाल, पुलिस ने घटना को लेकर FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन, इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल कायम है।