Bihar News: मुजफ्फरपुर ICICI बैंक से 15 लाख की दिनदहाड़े लूट, डिप्टी मैनेजर को बंधक बनाकर दिया गया घटना को अंजाम

मुजफ्फरपुर के गोबरसही में आइसीआइसीआइ बैंक से करीब 15 लाख रुपए लूट होने की सूचना मिल रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक की ओर से लूटी गई वास्‍तविक रकम का हिसाब लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान बैंक में दर्जनों की संख्या में ग्राहक मौजूद थे।

बिहार में एक बार फिर से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बार अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में तांडव मचाया है। बैंक लूट की ये घटना सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके की है जहां अपराधियों ने ICICI बैंक के ब्रांच को सोमवार को दिनदहाड़े निशाना बनाया। तीन की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए और आराम से चलते बने। मामले की जानकारी मिलते के साथ ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है।

15 lakh looted from ICICI Bank of Muzaffarpur in broad daylight