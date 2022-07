Bihar News: 15 बदमाशों ने मिलकर किया एक कारोबारी का अपहरण, चीखते-चिल्लाते रह गए बीवी-बच्चे

अपहरणकर्ताओं ने जितेंद्र को अगवा किया और वहां से फरार हो गए। जितेंद्र के अपहरण के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे साथ में मौजूद थे। पत्नी को किसी बड़ी अनहोनी के होने की आशंका है, पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है।

बिहार के सीवान जिले में शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे एक सीमेंट कारोबारी का फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। चार स्कॉर्पियों में सवार करीब 15 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। अपहरण हुए युवक की पहचान 30 वर्षीय जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र यादव एक बालू-सीमेंट के व्यापारी हैं, जो सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के भिटौली गांव के रहने वाले हैं।

Criminals kidnapped a sand-cement businessman Jitendra Yadav by breaking the glass of the car in Siwan