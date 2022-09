Bihar News: पत्नी के खूबसूरत ना होने पर पति ने दी मरवाने की सुपारी, 5 गोली खाकर भी जिंदा रही महिला

पत्नी के खूबसूरत न होने पर एक पति ने उसकी हत्या की सुपारी बदमाशों को दे दी। जब बदमाशों ने पत्नी पर हमला किया तो उस दौरान आरोपी पति भी घायल हो गया। पुलिस द्वारा किए गए पुछताछ के दौरान पति ने हत्या की साजिश की बात कबूल की है और कहा कि पत्नी खूबसूरत नहीं है इसलिए ये कदम उठाया।

बिहार के भोजपुर में पति-पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस घटना की सच्चाई जब सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने दावा किया कि पत्नि की हत्या करने की साजिश पति ने ही रची थी। पुलिस ने बताया कि पति ने पत्नी के खूबसूरत न होने के कारण उसको मारने की साजिश रची थी। यह घटना उदवंतनगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बड़कागांव अख्तियारपुर के पास बीते बुधवार को पति-पत्नी को गोली मारी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर हमले की गुत्थी को सुलझा ली है।

Husband had given betel nut for murder, said- wife was not beautiful, so wanted to get killed