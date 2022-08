पिता ने नहीं दिलवाई कार तो रची अपने ही अपहरण की साजिश, मांगी 10 लाख फिरौती, फिर जाने पिता ने क्या किया

एक शख्स ने बिहार में अपने ही अपहरण की साजिश रचने के बाद पिता से फिरौती की मांग की। पिता ने पुलिस के पास जाकर मदद की गुहार लगाई और बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद पिता को जो बताई उसे सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसके बाद उन्होंने खुद अपने बेटे को जेल भेज दिया।

बिहार के मुंगेर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहा एक शख्स ने अपने ही अपहरण की साजिश रच कर पिता से 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर गांव का है, जहां एक शख्स ने पहले अपने पिता से कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे, मगर पिता ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर शख्स ने पिता से पैसे निकलवाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची और फिरौती की मांग की। राजनगर थाना क्षेत्र के निवासी सियाराम सिंह अपने बेटे द्वारा रची गई साजिश में लगभग फंस ही गए थे। उन्होंने बेटे के अपहरण होने की खबर पुलिस को दी और मदद की गुहार लगाई।

Kidnapping plot hatched to buy car, demanded 10 lakh ransom from father in Munger, arrested