स्कूल से घर लौट रही छात्रा के हाथों में सरे राह 'I LOVE YOU' कहकर रख दिया ताजमहल, इजहार-ए-मोहब्बत की जानें क्या मिली सजा

बिहार में एक मनचले को प्यार का इजहार करना भारी पड़ गया। प्यार का इजहार करने के बाद ग्रामीणों ने लात घूंसे बरसा कर जमकर पिटाई कर दी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

बिहार के गोपालगंज में एक प्रेमी को मोहब्बत का इजहार करना महंगा पड़ गया। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि मनचले ने सुनसान इलाका देख शीशे का ताजमहल स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा के हाथों पर रखकर अपने मोहब्बत का इजहार किया था। इसके बाद उस पर लात-घूसों की बरसात कर जमकर पिटाई गई। मनचले को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

Youth Beaten up for Eve Teasing girl in Gopalganj