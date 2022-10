"पंखाचोर पुलिस" घर के बाहर से पंखा चुराकर ले गई पुलिस, CCTV फुटेज में पकड़ी गई चोरी, फिर...

बिहार पुलिस के जवान किस स्तर तक गिर चुके हैं, इसका एक उदाहरण भागलपुर जिले से सामने आया है। यहां नाइट पेट्रोलिंग टीम में शामिल एक जवान एक बरामदे पर रखा स्टैंड फैन चुरा ले गया। इसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है।

Bihar Police Steals Fan from a house in Bhagalpur CCTV footage came out