दिल्ली में बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या, आजादपुर मंडी में काम को लेकर शुरू हुआ था विवाद

Bihari Labour Killed in Delhi: दिल्ली में बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना दिल्ली के आजादपुर मंडी की है। जहां साथ करने वाले एक मजदूर से बिहारी मजदूर का विवाद हुआ था। जिसके बाद उसे गोली मार दी गई।

Bihari Labour Killed in Delhi: बिहार के एक मजदूर की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मजदूर की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले राजू के रूप में हुई है। 31 वर्षीय राजू को बीती रात काम के दौरान ही एक साथी ने गोली मार दी थी। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बिहारी मजदूर की मौत के बाद आजादपुर मंडी में काम करने वाले अन्य बाहरी मजदूरों में दहशत का माहौल है।

Bihari labour killed in Delhi Shoot down in Azadpur Mandi