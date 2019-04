BJD को झटका, पिपली विधासभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। वहीं, ओडिशा में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी हैं। लेकिन, इसी बीच बीजू जनता दल (BJD) को बड़ा झटका लगा है। पिपली विधानसभा (Pipili Assembly Constituency) सीट से बीजेडी (BJD) प्रत्याशी प्रदीप महारथी (Pradeep Maharathy) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Odisha: Biju Janata Dal (BJD) candidate from Pipili assembly constituency, Pradeep Maharathy arrested by police in connection with an attack on election flying squad at his residential premises yesterday.