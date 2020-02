गुरुग्राम में महिला नेता की हत्या, पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों ( Delhi Assembly Election ) के लिए मतदान हो चुका है। 11 फरवरी को मतगणना भी हो जाएगी और इस बात का खुलासा हो जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। लेकिन इस बीच दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा ( Haryana ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम ( Gurugram ) में बीजेपी ( BJP ) की महिला नेता मुनेश गोदारा की गोली मारकर हत्या ( Murder ) करने का मामला सामने आ रहा है।

खास बात यह है कि इस हत्या का आरोप महिला के ही पति सुनील गोदारा पर लगा है। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला का आरोपी पति फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

दिल्ली में मतगणना से पहले भीषण आग, हादसे में सबकुछ जलकर हुआ खाक

Haryana: Munesh Godara, a BJP leader shot dead, allegedly by her husband in Gurugram Sector-93, yesterday. SK Jakhar, her brother (in pic) says, "Munesh was speaking to our younger sister over the phone when she was shot. Munesh told her that she was shot by her husband". pic.twitter.com/7mawXinfUh