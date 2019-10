महाराष्ट्र: आपसी रंजिश में बीजेपी नेता सहित परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, 3 गिरफ्तार, शहर में तनाव

नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र के जलगांव के भुसवल शहर में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नगर सेवक रविंद्र खरात के परिवार पर अज्ञात व्यक्तियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस हमले 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना फैलते ही भुसावल शहर सहित पूरा जलगांव जिला हिल गया। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है।

बताया जा रहा है कि घटना के समय हाथापाई भी हुई थी। इस हाथापाई में दो आरोपी भी जख्मी हुए थे। पुलिस इस घटना की तहकीकात कर रही है।

पांच लोगों की नृशंस हत्‍या के बाद से क्षेत्र में पुलिस बल को सतर्क कर दिया गया है। पांच लोगों की एक साथ हत्‍या के बाद से स्‍थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि भुसावल शहर में गुंडागर्दी चरम पर है और पुलिस प्रशासन सोई हुई है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपसी रंजिश में इस तरह की हत्या हुई है। पुलिस अधीक्षक पंजाबराव उगले ने कहा कि इस घटना के बाद भुसावल शहर में माहौल तनावपूर्ण है।

Maharahstra:BJP leader Ravindra Kharat,3 members of his family&his son's friend, died after being attacked by unidentified miscreants in Bhusawal, Jalgaon. Police say,'Miscreants fired at deceased people&attacked them with knives outside their house,3 arrested, probe on.' (06.10) pic.twitter.com/ZjAmL6V5h6