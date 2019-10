अरुणाचल प्रदेशः महिला से रेप के आरोप में भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के एक विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। विधायक पर एक शादीशुदा महिला से बलात्कार का आरोप है। भाजपा विधायक का नाम गोरुक पोरडंग है और यह पूर्वी कामेंग जिले की बामेंग विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जानकारी के मुताबिक गोरुक पोरडंग ने बीते 12 अक्टूबर को ईटानगर स्थित एक होटल के कमरे में विवाहिता से बलात्कार किया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो ने बताया कि विधायक गोरुक पोरडंग के खिलाफ एक महिला से बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को आरोपी विधायक की तरफ से भी काउंटर एफआईआर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

Itanagar: FIR registered against BJP MLA Goruk Pordung for allegedly raping a woman. Tumme Amo, Suprintendent of Police says,"We have also received a counter complaint from the accused. Matter will be investigated further". #arunachalpradesh pic.twitter.com/9OabCs4Hkb