नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भानु प्रिया पर 14 वर्षीय नौकरानी की मां ने बेटी के शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने एक्ट्रेस पर उसकी बेटी को घर में बंधक बनाने और यौन शोषण का आरोप लगाया। यही नहीं उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ आंध्र प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराया है। आरोप है कि भानुप्रिया ने उसकी नाबालिग बेटी को घरेलू कामकाज में मदद के लिए रखा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसका शोषण शुरू कर दिया। वहीं, भानुप्रिया ने इन सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया है।

The mother of the minor girl had lodged police complaint on January 24 alleging that her daughter had been held captive at actress' Bhanupriya's house and sexually abused . https://t.co/JdWimPHoMu

आपको बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस ने अपनी नौकरानी पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। एक्ट्रेस के घर में काम करने वाली इस लड़की के खिलाफ एक्ट्रेस के भाई की ओर से केस दर्ज कराया गया था। एक्ट्रेस के भाई की शिकायत पर पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर शेल्टर होम भिजवा दिया था। एक्ट्रेस के भाई की ओर दर्ज शिकायत में कहा गया है कि लड़की घर से सामान व रुपए चोरी कर अपनी को भिजवाती थी।

Tamil Nadu, Chennai: A woman was arrested&her 16-yr-old daughter, working as domestic help at actress Bhanupriya's house, was sent to a govt home after the actress' brother lodged a police complaint alleging that the girl used to steal things from the house&give it to her mother.