Odisha: भाई ने चार दोस्तों के साथ मिलकर किया बहन का रेप, विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काटा

Published: Dec 05, 2023 10:09:01 am Submitted by: Prashant Tiwari

Man raped and murdered his own sister: एक सगे भाई ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बहन का बलात्कार किया और विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी।