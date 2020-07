Haryana: Bihar जा रही श्रमिकों से भरी बस पलटी, 35 यात्री घायल, नशे में था Driver

नई दिल्ली। हरियाणा ( Haryana ) में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यमुनानगर ( Yamunanagar ) से बिहार ( Bihar ) के मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) जा रही एक बस अचानक पलट गई। इस हादसे में 35 लोग घायल हो गए हैं। कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। जबकि, 24 घायल यात्रियों को कुरुक्षेत्र ( kurukshetra ) के सरकारी हॉस्पिटल ( Government Hospital ) रेफर कर दिया गया है।

Haryana में भीषण हादसा

जानकारी के मुताबिक, यमुनानगर ( Bus Accident in Haryana ) से 90 श्रमिकों ( Migrants ) को लेकर एक बस मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) के लिए निकली थी। लेकिन, लाडवा ( Ladwa ) इलाके के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 35 लोग घायल हो गए। कुछ को तो लाडव सामुदायिक केन्द्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। जबकि, 24 घायलों को कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल ( Kurukshetra Government Hospital ) रेफर कर दिया गया। वहीं, यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर नशे ( Driver Drunk ) में धुत था और घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। एक महिला यात्री के मुताबिक, ड्राइवर काफी तेज बस चल रहा था और काफी नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

BUS में 90 से ज्यादा यात्री थे सवार

इतना ही नहीं महिला यात्री ने यह भी कहा कि बस ड्राइवर ने कोरोना गाइडलाइंस ( Corona Guidelines ) को फॉलो नहीं किया। एक सीट पर एक ही यात्री को बैठाना था, जबकि उसने चार-चार यात्रियों को बिठा रखा था। महिला ने बताया कि बस में 90 से ज्यादा यात्री सवार ( More Than 90 Passengers In Bus) थे। इधर, जैसे ही बस पलटी हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार की आवाज सुनकर आस-पास के लोग वहां पहुंच और लोगों को बचाना शुरू किया। ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को बस से बाहर निकाला। जबकि, कुछ लोग खुद भी बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार ( Driver Run Away From Incident Place ) हो गया। उसने सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रखी थी। बस में केवल 30 लोगों को ले जाने की इजाजत थी, जबकि उसमें 90 से ज्यादा यात्री सवार थे। फिलहाल, मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि, इस घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।