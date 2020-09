रिया चक्रवर्ती से पहले Byculla Jail में लाए जा चुके हैं ये मशहूर लोग

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को मुंबई की बाइकुला जेल ( Byculla jail ) में लाया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस जेल में कई मशहूर और हाई-प्रोफाइल शख्सियतें आ चुकी हैं। इस जेल में महिला कैदियों को रखा जाता है।

बाइकुला का इतिहास

18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान बाइकुला, मझगांव का विस्तार था। यह मूल रूप से मुंबई शहर का गठन करने वाले सात द्वीपों में से एक था। महालक्ष्मी में ग्रेट ब्रीच के माध्यम से उच्च ज्वार के दौरान इस क्षेत्र में कम ऊंचाई के फ्लैटों को काट दिया गया था। हालांकि, 1784 में हॉर्नी वेल्लार्ड परियोजना द्वारा ब्रीच को बंद कर दिया गया था, जो बॉम्बे के सभी सात द्वीपों को एक ही द्वीप में मिला देता था। इसके बाद 1793 में बेलासिस रोड कार्य-मार्ग का निर्माण किया गया। फिर इस क्षेत्र में बस्ती देखी गई क्योंकि मझगांव क्षेत्र में रहने वाले यूरोपीय लोगों ने यहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया।

बाइकुला शहर में तब तक कई कपड़ा मिलें थीं, जब तक मिलें दुकान बंद करके द्वीप शहर से बाहर नहीं चली गईं। आज तक कुछ मिलें चालू हैं और अब वे बंद होने की कगार पर हैं। इन पुरानी मिलों में से कई अब उजाड़ हो गई हैं और कुछ में नए निर्माण के लिए रास्ते तलाशे जा जा रहे हैं। मई 1994 में बायकुला में स्थित खटाऊ मिल्स इसके मालिक सुनीत खटाऊ की कथित हत्या के लिए चर्चा में आई थी।

Mumbai: Actor Rhea Chakraborty brought to Byculla Jail by Narcotics Control Bureau officials.



She was arrested by the agency yesterday, in connection with a drug case related to #SushantSinghRajput's death https://t.co/viArGE72aY pic.twitter.com/8AJSjFePQa