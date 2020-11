Kannada film actor Darshan के खिलाफ केस दर्ज, कोविद-19 प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप

नई दिल्ली। कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर में जारी उप चुनाव के दौरान कोविद—19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में कन्नड़ के लोकप्रिय फिल्म अभिनेता दर्शन के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस बात की जानकारी देते हुए बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के आयुक्त मंजुनाथ प्रसाद ने कहा कि कन्नड़ अभिनेता दर्शन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान COVID—19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।

Case registered under the Disaster Management Act against Kannada film actor Darshan for campaigning in Rajarajeshwari Nagar without following #COVID19 guidelines: N Manjunath Prasad, Commissioner, Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Karnataka