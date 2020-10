फर्जी बिलों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के 42 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों गहने और कैैश बरामद

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सोमवार को फर्जी बिलिंग के जरिए बड़ी संख्या में कैश की एंट्री ऑपरेशन और उत्पादन का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभागों की टीम ने देशभर के 42 ठिकानों पर छापेमारी कर कई फर्जी बिलों के रिकॉर्ड के अलावा करोड़ों रुपया कैश और ज्वेलरी भी जब्त की है। अधिकारियों के अनुसार अभी जांच चल रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी।

Documents evidencing accommodation entries of more than Rs 500 cr were seized.During the search, cash of Rs. 2.37 cr & jewellery worth Rs. 2.89 cr has been found along with 17 bank lockers, which are yet to be operated. Further probe underway: Central Board of Direct Taxes https://t.co/wfcCplSPo6