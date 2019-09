एम्स में सीबीआई ने रिकॉर्ड किए उन्नाव रेप पीड़िता के बयान

नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता की सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को एम्स दिल्ली में उसके बयान दर्ज किए।

पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पीड़िता लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती थी। यहां से उसे गंभीर हालत में विमान के जरिये दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाया गया था। यहां पर पीड़िता की हालत में काफी सुधार आया है और अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

उन्नाव कांड पर राहुल गांधी ने कहा, रेप आरोपी भाजपा विधायक से मत पूछो सवाल

पीड़िता की हालत में सुधार के बाद सोमवार को सीबीआई ने उसके बयान दर्ज किए।

उन्नाव से आई रेप पीड़िता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने वर्ष 2017 में उसका बलात्कार किया। उस दौरान पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद बीते माह उसे भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। पीड़िता के अंकल ने आरोप लगाया था कि इस सड़क हादसे में सेंगर के नजदीकी लोगों का हाथ है।

Sources: Central Bureau of Investigation (CBI) has recorded the statement of Unnao rape survivor, at AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) Delhi. pic.twitter.com/dia7lwrPOc