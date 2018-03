नई दिल्ली: CBSE पेपर लीक मामले पर पुलिस ने बयान जारी किया है। 25 लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली के कई स्कूलों के छात्रों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने कहा कि पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई इसकी जांच अभी चल रही है। पैसे की लेन देन की बात भी अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक CBSE को मेल पर पेपर लीक की जानकारी मिली थी। पुलिस ने कहा कि CBSE की ओर से जांच में पूरी मदद मिल रही है।

We are trying to trace the trail of paper leak. One private tutor was named by CBSE in their complaint, he has been interrogated: RP Upadhyay, Special CP, Delhi on #CBSEPaperLeaked pic.twitter.com/ohwCyi6D7J