इस हालत में मिला CCD संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव, देखें वीडियो

नई दिल्ली। कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के संस्थापक ( VG Siddhartha ) की मौत हो चुकी है। उनका शव कर्नाटक की नेत्रावती नदी में बुधवार तड़के बरामद किया गया। वे 60 वर्ष के थे। मंगलुरू पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने यहां मीडिया से कहा कि कर्नाटक में दो मछुआरों ने आज तड़के नेत्रावती नदी के उस पुल से लगभग 500 मीटर दूर उनका शव देखा, जहां से उन्होंने सोमवार रात कथित रूप से नदी में छलांग लगाई थी।

तटीय शहर मंगलुरू बेंगलुरू के पश्चिम में लगभग 360 किलोमीटर दूर है। मछुआरों को होइंगे बाजार के निकट उनका ( VG Siddhartha ) शव मिला। शव से शर्ट गायब थी।

पूर्व मंत्री और उल्लाल से कांग्रेस विधायक यू.टी. खादर ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी वेनलॉक हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शव को सिद्धार्थ के परिजनों को सौंप दिया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए चिकमंगलुरू ले जाया जाएगा।

खादर ने कहा कि सिद्धार्थ ( VG Siddhartha ) के दायें हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी, बायें हाथ पर डिजिटल घड़ी और नदी में कूदने से पहले वे जो जूते पहने थे, उन जूतों से उनकी शिनाख्त की गई।

सिर्फ पेंट में शव मिलने के बारे में सवाल करते हुए खादर ने कहा कि यह पुलिस की जांच का विषय है कि क्या उन्होंने नदी में कूदने से पहले शर्ट उतारी थी, क्योंकि 36 घंटों के तलाशी अभियान के बाद भी वह आसपास नहीं मिली।

Karnataka: Former Chief Minister of Karnataka SM Krishna leaves from his residence in Bengaluru for Belur Taluk where last rites ceremony of his son-in-law VG Siddhartha, founder of Café Coffee Day will take place. #VGSiddhartha's body was found in Mangaluru, early morning today. pic.twitter.com/n2gfYML0Yy