नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC पर पाकिस्तान ने एकबार फिर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने सुबह सात बजे छोटे व स्वाचालित हथियारों और मोर्टारों से हमला कर दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी शुरु हो गई। इसके बाद देवघर और माल्ती समेत आसपास के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

ceasefire violation by Pakistan: All schools have been closed in Degwar, Malti and other adjoining areas of poonch sector