छत्तीसगढ़: विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, दो जवान शहीद, तीन नागरिकों की मौत

दंतेवाडा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों ने हमला किया है। यह हमला विधानसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पहले किया है। इस हमले में तीन नागरिकों की मौत हो गई, जबकि सीआइएसएफ के दो जवान भी शहीद हो गए और सात जवान घायल हो गए।। बता दें कि नक्सलियों ने गुरुवार को दंतेवाड़ा के बचेली में एक बस को निशाना बनाकर विस्फोट किया। बताया जा रहा है कि यह बस चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था। फिलहाल इस हमले में घायल सीआइएसएफ के सभी जवानों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संवेदना प्रकट की है।

Visuals from Chhattisgarh: 3 civilians and 1 CISF personnel died in the incident where naxals triggered a blast on a bus near Bacheli in Dantewada. Visuals from the hospital. pic.twitter.com/lRMjW26aSw