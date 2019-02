LIVE: शारदा चिटफंड घोटाला: कोलकाता कमिश्नर के घर पर CBI की टीम, पुलिस ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया

कोलकाता: शारदा चिटफंड घोटाले के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची। लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। पुलिस ने कमिश्नर के घर का दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस ने सीबीआई अधिकारी से वारंट दिखाने को कहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकता पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी और सीबीआई के अधिकारियों के बीच झड़प हो गई । डीसीपी अधिकारियों के बीच हथापाई होने की भी खबर है। पूरे घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर के घर पर मौजूद हैं। वहीं कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के दो अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

LIVE UPDATES:-

कोलकाता पुलिस ने पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया

पुलिस सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को पकड़ने के लिए पहुंची

ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पर मौजूद

पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आपत बैठक

ममता बनर्जी पर पुलिस कमिश्नर के बचाव का आरोप

इतिहास में पहली बार दो संस्था आमने-सामने

Chit fund case: Visuals from outside the residence of Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. A CBI team is present at the spot. #WestBengal pic.twitter.com/2nvzbStFa0

ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पर पहुंचीं

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच चुकी हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर के घर पर ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बदलने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।

सीबीआई दफ्तर को पुलिस ने घेरा

वहीं कोलकाता पुलिस ने शेक्सपीयर शारणी में स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स सीबीआई दफ्तर की घेराबंदी कर दी है। सीबीआई दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही सीबीआई का दूसरा दफ्तर भी घेर लिया गया है। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया था। लेकिन पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं हुए थे।

पुलिस कमिश्नर पर घोटाले में शामिल होने का आरोप

सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम वहां पहुंची। सीबीआई को आशंका है कि शारदा चिटफंड घोटाले में पुलिस कमिश्नर की संदिग्ध भूमिका है। पुलिस कमिश्नर फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई इस घोटाले को लेकर कई बार समन जारी किया है। लेकिन अभी तक राजीव कुमार सीबीआई मुख्यालय नहीं गए। जिसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की।

West Bengal: Police detains the CBI team which had reached the residence of Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. The team has now been taken to a police station. pic.twitter.com/YXJJ3d11LL