मिठाई के डिब्बे में छिपा रखा था 54 लाख रुपए के विदेशी नोट, दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने किया गिरफ्तार

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने आज एक शातिर स्मगलर को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। जवानों के हत्थे चढ़ा अपराधी बड़े ही शातिराना अंदाज में लाखों विदेशी रुपए देश से बाहर ले जाने की फिराक में था।

CISF Caught A Smuggler of Foreign Currency Who carring money in Sweet Box