नई दिल्ली: दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में 9 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर पर दिल्ली पुलिस ने 8 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की नींद आखिर छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद टूटी। नतीजा ये रहा है कि पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। साथ ही मंगलवार को आरोपी प्रोफेसर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। इसके साथ ही छात्रों ने भी अपना प्रदर्शन वापल ले लिया है।

इससे पहले वसंत कुंज थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिसवालों से हिंसक झड़प भी हुई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच एक बैठक हुई, जिसके बाद पुलिस छात्रों के सामने झुकती नजर आई। इससे पहले सोमवार शाम को जेएनयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी से मोर्चा निकाला और वसंतकुंज पहुंचे। इसके बाद छात्रों ने वसंतकुंज पुलिस थाने पर लगी बैरिकेडिंग गिरा दी और छात्रों को रोकने के लिए लगाई गईं रस्सियां भी खींच लीं।

आपको बता दें कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में यूनिवर्सिटी के छात्र सोमवार सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शाम होते-होते प्रदर्शन हिंसक हो गया और छात्रों की पुलिसवालों से तीखी झड़प हो गई।

9 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का है मामला

आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्र जेएनयू में 9 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी के टीचर भी शामिल थे।

आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं छात्र

यौन उत्पीड़न के आरोपी अतुल जौहरी के खिलाफ ये लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सोमवार सुबह से ही इन्होंने वसंत कुंज थाने के बाहर धरना दिया हुआ था। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जौहरी को नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए।

आरोपी प्रोफेसर पुलिस के बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे थाने

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पीड़ित छात्राओं का बयान दर्ज किया है। शिक्षकों ने प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की है। इस मामले में अब तक पीड़ित कुछ लड़कियों के 164 के तहत बयान कोर्ट में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अतुल जौहरी को आज पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो थाने नहीं पहुंचे। अतुल जौहरी को अब कल भी थाने बुलाया गया है।

आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ जेएनयू परिसर में पिछले कुछ दिनों से छात्राएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। प्रोफेसर अतुल जौहरी के निलंबन की मांग को लेकर जेएनयू के छात्र पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्विटर पर #suspendJohri और #arrestJohri कैम्पेन शुरू कर दिया है।

इस मामले में कन्हैया कुमार ने भी कहा है कि अगर यौन उत्पीड़न की बात सही है तो पुलिस को उस मामले में कार्रवाई करना चाहिए, यहां लेफ्ट या राइट के बीच की लड़ाई नहीं है।

Jnu students clash with police.. water cannon being used to disperse them. @TOIDelhi pic.twitter.com/Ux6mzXu0YF

Clash broke out between police & students of Jawaharlal National University (JNU) in front of Vasant Kunj Police Station where the students were protesting against a professor who allegedly sexually harassed students in class #Delhi pic.twitter.com/vrSOBocfGr