सस्पेंड होने से नाराज छात्र ने PTM में प्रिंसिपल को गोलियों से भूना, गिरफ्तार

चंडीगढ़: हरियाणा के एक स्कूल में सन्न कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने आज सुबह स्कूल में घुसकर प्रिसिंपल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त स्कूल में टीचर पैरेंट्स मीटिंग चल रही थी। खबर है कि छात्र स्कूल से निष्कासित किए जाने से नाराज था, इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया।



पिता की रिवॉल्लर से मारी गोली

यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में सुबह टीचर पैरेंट्स मीटिंग चल रही थी। पूरा स्कूल अभिभावकों और बच्चों से भरा हुआ था। तभी 12वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने पिता की रिवॉल्वर लेकर स्कूल पहुंचा और सीधा प्रिंसिपल ऋतु छाबड़ा के केबिन में घुसा गया। उसने ताबड़तोड़ तीन गोली प्रिंसिपल के सीने में उतार दिया। आनन फानन में प्रिंसिपल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Haryana: Principal of Vivekananda School in Yamunagar has been shot dead by a class 12th student, according to SP Rajesh Kalia the accused has been arrested,