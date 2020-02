तिहाड़ जेल में दोषी ने की खुदकुशी, बाथरूम में चादर से लटककर दी जान

नई दिल्ली। निर्भया गैंगर रेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में चल रही सुनवाई के बीच तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल नंबर तीन में एक दोषी गगन ने खुदकुशी कर ली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोषी ने बाथरूम में चादर से लटककर खुद को ही फांसी लगा दी है।

आपको बता दें कि इससे पहले ही निर्भया केस में दोषी राम कुमार नाम ने भी तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी।

बताया जा रहा है गगन नाम का ये कैदी चार मामलों में जेल में सजा काट रहा था। लेकिन कैदी के इस तरह खुदकुशी करने से तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

निर्भया के दोषियों को लेकर कोर्ट ने नहीं जारी किया नया डेथ वारंट, दे दी मोहलत

