Kerala: सनसनीखेज रेप केस का दोषी और पीड़िता पहुंचे High Court, मांगी शादी की अनुमति

तिरुवनंतपुरम। केरल के सबसे सनसनीखेज बलात्कार मामलों में से एक में 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा भुगत रहे नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी पूर्व पादरी रॉबिन वडक्कमरी ( fr robin vadakkumchery ) ने केरल हाईकोर्ट ( Kerala High Court ) का दरवाजा खटखटाया है। नाबालिग पीड़िता और पूर्व पादरी ने अदालत से शादी के लिए मंजूरी देने की अनुमति दिए जाने की अपील की है।

ताजा जानकारी के मुताबिक केरल में पूर्व पादरी रॉबिन वडक्कमरी को 2016 में एक नाबालिग से बलात्कार ( minor rape case ) का दोषी पाए जाने के बाद पाक्सो एक्ट ( POCSO Act ) में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले थलासेरी Pocso Court (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने रॉबिन को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मार्च में पोप फ्रांसिस ( Pope Francis ) ने केरल के मनथवाडी सूबा के रोमन कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमरी को चर्च से बाहर कर दिया था। केवल पोप के पास ही कैथोलिक चर्च में एक पादरी को हटाने की शक्ति है।

फादर रॉबिन उस स्कूल में एक शिक्षक था, जहां पीड़िता पढ़ती थी। 2016 में कथित तौर पर रॉबिन ने नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया और उस 16 वर्षीय लड़की को गर्भवती कर दिया। लड़की ने 7 फरवरी 2017 को एक बच्चे को जन्म दिया। 27 फरवरी 2017 को मंनथवाडी सूबे ने रॉबिन को पादरी पद से निलंबित कर दिया और आगे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

Kerala: Robin Vadakkumchery, a former priest who was sentenced to rigorous imprisonment for 20 years in a POCSO case, has approached Kerala High Court seeking permission to marry the girl who was raped by him. Robin & the victim have jointly filed a plea for the marriage.