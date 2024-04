Lovemarriage करने पर दम्पती गांव से बहिष्कृत जुर्माना वसूला

जोधपुरPublished: Apr 22, 2024 12:26:56 am Submitted by: Vikas Choudhary

Case of Keru village, warning to stop hookah water while entering the society, fine of Rs 1.58 lakh collected.

पुलिस स्टेशन राजीव गांधी नगर

जोधपुर. राजीव गांधी नगर थानान्तर्गतकेरू गांव में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने पर दम्पती को समाज से बहिष्कृत कर गांव से निकाल दिया गया। पीडि़त युवक गर्भवती पत्नी के साथ केरू में पत्थर की खान में रहने को विवश है।

पुलिस के अनुसार केरू गांव में नाडीवाला बास निवासी जितेन्द्र पुत्र वीराराम पंवार ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर समाज के 11 पंचों के खिलाफ डरा धमकाकर समाज से बहिष्कृत करने और दण्ड वसूलने की एफआइआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि जितेन्द्र ने गत वर्ष 13 जुलाई को राजवा गांव की एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। गत 20 जनवरी को समाज के पंचों ने दूसरी जाति की युवती से प्रेम विवाह करने को लेकर युवक के पिता पर दबाव बनाया था और पांच लाख रुपए आर्थिक दण्ड लगा दिया था। जुर्माना न भरने पर समाज से बहिष्कृत, हुक्का पानी बंद करने व गांव से बाहर निकालने की धमकियां दी गईं थी। दबाव में आए पिता ने 1.58 लाख रुपए दण्ड जमा करवा दिया था। पिता को छोड़ युवक व पत्नी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। उन्हें पिता के घर व गांव से निकाल दिया गया था। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह केरू में पत्थर की खानों में रहने को मजबूर है। गत दिनों रिश्तेदार की मृत्यु होने पर समाज के लोगों को घर आने नहीं दिया गया था। ऐसा करने पर समाज से बहिष्कृत की धमकियां दी गईं थी। युवक का कहना है कि उसने 24 जनवरी को केरू चौकी में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की गई। थानाधिकारी देवीचंद ढाका का कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद ही आरोप की प्रामाणिकता का पता लग पाएगा। पढ़ना जारी रखे