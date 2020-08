Kerala Gold Smuggling Case: अदालत ने मानी Swapne Suresh की भूमिका

तिरुवनंतपुरम। हाई प्रोफाइल केरल सोना तस्करी में एर्नाकुलम की प्रधान सत्र न्यायालय ने कहा है कि मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की भागीदारी को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री मौजूद है। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की अवैध गतिविधियों ने न केवल देश की वित्तीय प्रणाली को बल्कि अखंडता और संप्रभुता के सामने भी एक बड़ा और गंभीर खतरा पैदा किया है।

केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में अदालत ने ईडी से कहाः हिरासत में आरोपी स्वप्ना को मानसिक यातना दी तो कड़ी कार्रवाई

केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश डॉ. कौसर एदप्पागथ ने शुक्रवार को यह बात कही। अदालत ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि स्वप्ना के बैंक लॉकर में मिली राशि को कमीशन के माध्यम से हासिल नहीं किया गया है, जैसा उसने कहा है।"

स्वप्ना के वकील ने दस्तावेज प्रस्तुत किए कि याचिकाकर्ता को यूएई वाणिज्य दूतावास और यूएएफएक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ फोर्स, यूनिटेक बिल्डर्स और साने वेंचर्स के बीच सौदों को निष्पादित करने और 2018 में केरल में बाढ़ से 150 घरों के नवीकरण की परियोजना के लिए कमीशन मिला था और लॉकर में कमीशन की रकम नकदी के रूप में रखी गई थी।

