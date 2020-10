Goa: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवई, IPL सट्टेबाजी में शामिल तीन लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। IPL का 13वां सीजन जारी है। भारत से बाहर इस बार UAE में IPL का मुकाबला चल रहा है। लेकिन, भारत में सट्टा बाजार चरम है। मैच के दौरान जमकर पैसे लगाए जा रहे हैं और सट्टेबाजी (cricket betting) हो रही है। इसी कड़ी में गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सट्टेबाजी में शामिल थे।

Goa: On the intervening night of October 25-26, Crime branch arrested three persons who were involved in IPL cricket betting in Arpora area. Further probe revealed that they accepted bets of over Rs 1.17 crores throughout current IPL season from their customers based in Gujarat.